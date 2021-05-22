Keçiörenli çiftçilere 87 bin 680 adet ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı
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Keçiörenli çiftçilere 87 bin 680 adet ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı

Keçiörenli çiftçilere 87 bin 680 adet ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'e bağlı köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek gerçekleştirdiği sebze fidesi dağıtımını bu kez de Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerinde yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'e bağlı köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek gerçekleştirdiği sebze fidesi dağıtımını bu kez de Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerinde yaptı.

Keçiören Belediyesi serasında üretimi yapılan sebze fidelerinin ilçedeki çiftçilere dağıtımı başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerini ziyaret ederek burada sebze fidesi dağıtımı yaptı. Altınok, Güzelyurt köyünde domates, biber ve salatalıktan oluşan 57 bin 400, Sarıbeyler köyünde ise 30 bin 280 adet sebze fidesini toprakla buluşturmaları için çiftçilere teslim etti. Bu kapsamda çiftçilere toplamda 87 bin 680 adet ücretsiz fide dağıtımı yapıldı.

"Çiftçiler kendi tohumlarını üretebilecek"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, fide dağıtımı sırasında köylülere hitaben yaptığı konuşmada Ata tohumundan üretilen fideler sayesinde artık çiftçilerin kendi tohumlarını üretebileceklerini belirtti. Başkan Altınok, "Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerimizde üretim yapan çiftçilerimize 87 bin 680 adet domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı yaptık. Tarımsal desteğimizi her geçen yıl artırmak için hem fide üretimi yapıyoruz hem de bunları ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz. Çiftçilerimize dağıttığımız fideler Ata tohumundan yetiştirilmiştir. Çiftçilerimiz önümüzdeki yıl kendi tohumlarından fide yetiştirebilecekler. Elbirliğiyle kendimize ait olan bu tohumlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Biz geçen sene olduğu gibi bu sene de çiftçilerimize sebze fidesi dağıtmaya devam ediyoruz. Ata tohumundan yetiştirdiğimiz 57 bin 400 adet domates, salatalık ve biber fidesini Güzelyurt köyümüzde, 30 bin 280 adet sebze fidesini de Sarıbeyler köyümüzde dağıttık. Köylerimiz Avrupa'nın köyleri gibi modern hale geldi. Köylülerimize hizmet etmek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır. Sizler üretin biz de ürettiğiniz sebzeleri online olarak internet üzerinden Keçikoop'ta satalım. Bu ürünlerimiz hanelerimize ekonomik gelir olarak dönsün" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiörenli çiftçilere 87 bin 680 adet ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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