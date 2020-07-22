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Keçiörengücü TFF 1. Lig'de performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Keçiörengücü, yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2019-2020 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamladı.

Keçiörengücü TFF 1. Lig'de performansıyla dikkatleri üzerine çekti
22.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:23

Keçiörengücü, yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2019-2020 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamladı.

Keçiörengücü'nde 2019-2020 sezonunda maçlarda en çok süre alan oyuncular; 33 karşılaşmada 2 bin 970 dakikayla Samet Akaydın, 33 müsabakada 2 bin 900 dakikayla Abdülkadir Korkut ve 32 mücadelede 2 bin 880 dakika oyunda kalan Metin Uçar oldu.

İç saha maçlarında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan başkent ekibi, deplasmanda ise 3 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Keçiörengücü'nde bu sezon Cem Ekinci, 8 golle "en skorer" futbolcu oldu. Futbolcularının kendi kalesine 3 gol attığı başkent temsilcisi, penaltıdan 2 gol kaydetti. Keçiörengücü'nde futbolcular, ayakla 25, kafayla 6 gol attı.

Bu sezon TFF 1. Lig'in başlangıcında 8 hafta yenilgi yaşamayan Keçiörengücü, ligde ilk devreyi 28 puanla 3. sırada bitirmiş ve direkt Süper Lig'e yükselme hesapları yapmaya başlamıştı.

Başarılı performansını ikinci yarıya tam yansıtamayan Keçiörengücü, buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aradan sonra liglerin tekrar başlamasıyla çıktığı 6 maçın 5'inde 3 puan sevinci yaşadı, 1 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Keçiörengücü'nde futbolcular, 34 maçta 3 kırmızı, 73 sarı kart gördü. Ankara ekibi, yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve sezonu 50 puanla 8. sırada tamamladı.

Takımı 2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta ile yoluna devam eden Keçiörengücü, ligde bu sezon Altınordu'yla birlikte teknik direktör değiştirmeyen iki ekipten biri oldu.

Başkan Tahiroğlu: "Başarının da ilk yıllarda geleceğine inanıyorum"

Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçirdiğini hatırlatarak, "Ligde ilk yarı itibarıyla tabii ki Süper Lig'e çıkmak için umutlandık ama ikinci yarı gerçekten çok talihsiz maçlar kaybettik. O maçları kazanabilseydik Süper Lig'e çıkma şansımız olabilirdi." diye konuştu.

Ara transfer döneminde kadrolarına dahil ettikleri Jeremy Bokila'dan istedikleri verimi alamadıklarını kaydeden Tahiroğlu, "Ancak bizim için bu da başarıdır. Sonuçta yarıştığımız takımlar, çok büyük camialar. İnşallah gelecek sezon daha iyi şeyler yapıp, parasal olarak da uygun transferler yapıp hedef takım kurmayı düşünüyoruz, ama kolay değil. Yine bu sene de büyük camialar geldi, işimiz zor ama doğru işler yaparak oturmuş bir sistemle hedefe ulaşmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Tahiroğlu, TFF 1. Lig'de bu sezon topla oynama oranlarında ilk 3 takım içerisinde olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yine hocamızla devam edeceğiz. İnşallah doğru işler yaparak başarının geleceğine inanıyorum. İlla bu, çok büyük paralar harcayarak olmuyor. Uygun paralarla doğru futbolcular bulduğunuz zaman, sistem olduğu zaman başarının geleceğine inanıyoruz. Giden oyuncularımız oldu, onların yerine de uygun rakamlarla iyi futbolcular bulabilirsek, inşallah yine bu sene yarışacak bir takım kuracağımıza inanıyorum. Sadece futbolcular ve teknik direktör değil, en baştan en üste kadar takım olursanız başarı Allah'ın izniyle geliyor. Bu ligde ilk 6'ya giren takımların bütçeleri bizim takımın 5-10 katı büyüklüğünde, biz onlarla yarıştık. Çok iyi oynayarak 2-3 talihsiz maç kaybettik. Özellikle Ankara'da oynadığımız 2-3 maçı kazanabilirdik. Bunları alabilseydik play-off oynayacaktık."

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın sistemli oyunla çok güzel başarı elde ettiğini belirten Tahiroğlu, "İnşallah bu işin üzerinde durursak başarının da ilk yıllarda geleceğine inanıyorum. Doğru rakamlarla iyi futbolcuları bulmaya çalışacağız, bizim başka yerlerden maddi desteğimiz yok. Destek olmayınca bu işler zor oluyor. Ama işte tesis anlamında belediyelerimiz bizi desteklerse, antrenman yerlerini gösterirse, altyapıya çok önem vermek istiyoruz ancak altyapımızın antrenman yapacağı yerler fazla müsait değil. Sonuçta Keçiören'in gençleri kullanacak, amaç nedir sadece futbol başarısı değil; bizim amacımız altyapımızla, üstyapımızla devletine milletine bağlı maddi manevi güzel bir gençlik kurmak." ifadelerini kullandı.

Tahiroğlu, altyapı konusunda gençlerin futbolla birlikte maddi manevi güzel yetişmelerini sağlamak için devletten, Ankara Büyükşehir Belediyesinden ve Keçiören Belediyesinden destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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