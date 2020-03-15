Keçiörengücü tesislerini dezenfekte etti Keçiörengücü, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tesislerini dezenfekte etti.

Keçiörengücü, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tesislerini dezenfekte etti.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı spor camiasında önlemler alınmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, amatör branşlar ve futbol okullarında eğitime ara vermesinin ardından tesislerini dezenfekte etti.



Personel ve futbolcular ile bilgilendirme toplantısı yapan mor-beyazlılar, önlemleri en üst düzeyde çıkararak faaliyetlerine sadece futbol A takımı ile devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA