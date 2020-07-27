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Keçiörengücü, teknik direktör İlker Püren ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör İlker Püren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Keçiörengücü, teknik direktör İlker Püren ile anlaştı
27.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:58

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör İlker Püren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine 37 yaşındaki teknik direktör İlker Püren ile anlaşıldığı ifade edildi.

Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan kulübün yeni teknik direktörü İlker Püren, gelecek sezon Keçiörengücü'ne hizmet edeceğini için çok mutlu olduğunu söyledi.

Keçiörengücü Kulübü yönetimine teşekkür eden Püren, "Keçiörengücü Türkiye'de birçok takıma göre daha başarılı yönetilen bir kulüp. Keçiörengücü'yle anlaşmadan öncede TFF 1. Lig ve alt liglerden teklifler aldım ancak Keçiörengücü kulübünü çok ayrı bir yerde tutuyorum. Başkan Sedat Tahiroğlu'nun bu kulübün kurumsallaşmasında ve bu günlere gelmesinde çok büyük emeği var." ifadelerini kullandı.

Püren, bir takımda oyunculara verilen sözlerin tutulmasını çok önemli olduğunu belirterek, "Bu takım içinde huzuru sağlıyor ve başarıyı tetikliyor. Burada futbolcular ve teknik adamın çok rahat olabileceği bir ortam mevcut. Aktepe Tesisleri de Süper Lig kulüpleriyle aynı seviyede ve burada futbolcuların huzurla kalabileceği bir yapı kurulmuş" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımızı yeni sezonda Aktepe Stadı'na bekliyoruz"

Eski teknik direktör Serkan Özbalta'dan övgüyle bahseden Püren, şunları kaydetti:

"Şu anda takımın ortaya koyduğu ciddi bir profil ve karakter var. Özellikle Serkan Özbalta hocanın hakkını vermek lazım. Çok başarılı bir oyun oynatmış olması bize hem dezavantaj hem de avantaj. Serkan hocanın yukarıya çıkardığı çıtayı öncelikle koruyup daha da yükseltmeyi hedefliyorum.

Ben Ankaralıyım Keçiören'i tanıyorum semtin kendine has bir kültürü vardır. Keçiören halkının takıma karşı güçlü manevi bağı var ve inşallah dahada güçlenecek. Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir futbol oynamayı hedefliyorum. Taraftarlarımızı yeni sezonda Aktepe Stadı'na bekliyoruz."

Kaynak: AA

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