Keçiörengücü taktik çalıştı

22.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:01

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.



Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çift kalede taktik ağırlıklı maç yaparak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA