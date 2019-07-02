Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam edecek
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta takımımızın başında şampiyonluk yaşayan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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