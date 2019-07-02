Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam edecek

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta takımımızın başında şampiyonluk yaşayan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA