Keçiörengücü'nün yeni ismi 'Ankara Keçiörengücü' oldu Keçiörengücü Futbol Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, kulübün isminin "Ankara Keçiörengücü" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Keçiörengücü Futbol Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, kulübün isminin "Ankara Keçiörengücü" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Sedat Tahiroğlu, "Ligin bitiminin ardından kulübümüzün ismini Ankara Keçiörengücü olarak değiştirme kararı aldık ve Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli görüşmelere gerçekleştirdik. Akabinde federasyonumuz isim değişikliği talebimizi kabul etti. İsmimizin yanında logomuzu da değiştirdik. Tüm değişiklikler web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza da yansıdı. Bundan böyle mücadelemizi 'Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübü' ismiyle devam ettireceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA