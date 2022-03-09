Keçiörengücü'nün Aktepe'deki maçlarını kadın ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek - Haberler

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Keçiörengücü'nün Aktepe'deki maçlarını kadın ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Keçiörengücü'nün Aktepe'deki maçlarını kadın ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın ve öğrenci taraftarlarımızın müsabaka biletleri pasolig kartlarına ücretsiz olarak tanımlanacaktır. Taraftarlarımızın kulüp binamıza gelerek başvurmaları yeterli olacaktır." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Pasolig Kartı, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

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