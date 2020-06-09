Keçiörengücü'nden Trabzonspor'a başsağlığı mesajı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA