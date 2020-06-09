Keçiörengücü'nden Trabzonspor'a başsağlığı mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.
09.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:01
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkent kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA