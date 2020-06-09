Keçiörengücü'nden şehit işçiler için başsağlığı mesajı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, Van'ın Çatak ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, Van'ın Çatak ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde, işçileri taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralanan 8 işçimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi. Kaynak: AA