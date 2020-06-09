Keçiörengücü'nden şehit işçiler için başsağlığı mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, Van'ın Çatak ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.
09.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:29
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü, Van'ın Çatak ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde, işçileri taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralanan 8 işçimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Kaynak: AA