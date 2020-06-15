Keçiörengücü'nden Muslera için "geçmiş olsun" mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
15.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fernando Muslera'ya ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA