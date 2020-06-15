Keçiörengücü'nden Muslera için "geçmiş olsun" mesajı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fernando Muslera'ya ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." denildi. Kaynak: AA