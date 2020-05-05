Keçiörengücü'nden MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcuya ve değerli Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA