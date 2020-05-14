Keçiörengücü'nden Beşiktaş ve Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı Keçiörengücü Kulübü, Beşiktaş ve Giresunspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Keçiörengücü Kulübü, Beşiktaş ve Giresunspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 kişinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. " ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Giresunspor için de aynı dilekler paylaşılarak, "Giresunspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA