Keçiörengücü'nde ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde, 2. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde, 2. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Aktepe Tesisleri'mizde tedbir amaçlı ikincisi yapılan Kovid-19 PCR testinde de pozitif bulguya rastlanmadı." denildi. Mor-beyazlılar çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Kaynak: AA