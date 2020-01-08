Haberler » Spor » Keçiörengücü'nde durmak yok - Spor

Keçiörengücü'nde durmak yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları Antalya'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

08.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:56
Keçiörengücü'nde durmak yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıkları 'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.


Mor-Beyazlılar devre arası kamp çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Antalya'da devam ediyor. Başkent ekibi bu sabahki antrenmana ısınma hareketlerinin ardından yaptığı istasyon çalışması ile devam etti. 1.5 saat süren antrenman futbolcuların neşeli hareketleri ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler