Keçiörengücü'nde, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi.

Başkent ekibi, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 20 haziran cumartesi günü sahasında Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü. Mor-beyazlılar, 1 saat 30 dakika süren antrenmanda tam kadro yer aldı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana takım halinde ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluk çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA