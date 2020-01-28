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Keçiörengücü'nde, Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:37
Keçiörengücü'nde, Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


TFF 1. Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Mor-beyazlılar, antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak çeşitli pas organizasyonları ve şut çalışması yaparken, antrenman ofansif organizasyon çalışmalarıyla sona erdi.


Keçiörengücü'nün sezon başında Tuzlaspor'a kiraladığı oyuncusu Devrim Taşkaya ise tekrardan mor beyazlı takım ile çalışmalara başladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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