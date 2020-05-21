Keçiörengücü'nde 2. testler yapıldı - Keçiörengücü'nde 2. testler yapıldı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde ikinci korona virüs testi yapıldı.

- Keçiörengücü'nde 2. testler yapıldı

ANKARA - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde ikinci korona virüs testi yapıldı. Akşam çıkacak test sonuçlarının ardından idman programı belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri yeniden başlatma kararı almasının ardından Aktepe Stadı'nda antrenmanlarına devam eden Başkent temsilcisinde ilk yapılan korona virüs testleri negatif çıkmıştı. Bugün, tüm futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline 2. kez yapılan testlerden gelecek sonuçlara göre mor-beyazlıların idman programı belli olacak.

Kaynak: İHA