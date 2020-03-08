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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Keçiörengücü, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 3. sırada bitiren Keçiörengücü, sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 maçın sadece birini kazanabildi.

08.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:54
Keçiörengücü, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 3. sırada bitiren Keçiörengücü, sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 maçın sadece birini kazanabildi.

İlk devreyi 28 puanla 3. sırada tamamlayan ve direkt Süper Lig'e yükselme hesapları yapmaya başlayan Keçiörengücü, başarılı performansı ikinci yarıya yansıtamadı.

Başkent ekibi, sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Keçiörengücü, tek galibiyetini sahasında 2-0'lık skorla Altay karşısında elde etti.

Aldığı kötü sonuçların ardından play-off hattının da dışına çıkan başkent ekibi, son olarak dün küme düşme potasındaki Boluspor'a başkentte 1-0 mağlup oldu.

Ligde 34 puanla 9. sırada yer alan Keçiörengücü, 27. hafta maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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