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Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

26.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:59
Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında 'da karşılaşacağı İstanbulspor maçın hazırlıklarını tamamladı.


Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışan Keçiörengücü, taktik ağrılıklı yaptığı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Erdi Dikmen haricinde sakat veya cezalı bulunmuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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