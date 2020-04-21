SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Keçiörengücü ile Osmanlıspor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı - Spor
Eskişehirspor, Osmanlıspor, Kaan Öztürk, Spor

Keçiörengücü ile Osmanlıspor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ve Osmanlıspor, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

21.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:20
Keçiörengücü ile Osmanlıspor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ve Osmanlıspor, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği kaza sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e yüce Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Osmanlıspor da sosyal medya hesabından, "Eskişehirspor'da forma giyen Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi Spor
Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi
Kobe ile birlikte hayatını kaybedenlerin aileleri soluğu mahkemede aldı Spor
Kobe ile birlikte hayatını kaybedenlerin aileleri soluğu mahkemede aldı
20 yaşındaki genç futbolcu, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi Spor
20 yaşındaki genç futbolcu, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
F.Bahçe'ye büyük müjde! Obradovic teklifi kabul etti Spor
F.Bahçe'ye büyük müjde! Obradovic teklifi kabul etti
Larkin 2 yıllık sözleşmeye imza atıyor! Yeni maaşı tarihe geçecek Spor
Larkin 2 yıllık sözleşmeye imza atıyor! Yeni maaşı tarihe geçecek
Antrenmanda kalp krizi geçiren genç futbolcu, hayatını kaybetti Spor
Antrenmanda kalp krizi geçiren genç futbolcu, hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Kutsi Ümit Besen Fettah Can Ebru Şallı
Spor Mesut Özil Lionel Messi Ergin Ataman Shane Larkin Hikmet Karaman
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Keçiörengücü ile Osmanlıspor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:30:08. #1.14#
title