Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak

08.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:44

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, hazırlık maçında Süper Lig takımı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.



Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Mor Menekşeler kampın ilk hazırlık maçında Başkent'in bir diğer takımı olan MKE Ankaragücü ile yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA