Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor

07.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:06

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezonun devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.



Başkent'in mor - beyazlı ekibi, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular sabah yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Oldukça neşeli geçen antrenman kısa alanda pas çalışması ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA