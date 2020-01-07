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Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezonun devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

07.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:06
Keçiörengücü ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezonun devre arası çalışmalarını 'da sürdürüyor.


Başkent'in mor - beyazlı ekibi, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular sabah yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Oldukça neşeli geçen antrenman kısa alanda pas çalışması ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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