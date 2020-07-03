Keçiörengücü, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 32. haftada deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
03.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:21
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 32. haftada deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma koşusuyla başladı.
Top kapma oyunuyla devam idman, 35 dakikalık iki devre halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA