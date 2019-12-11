Keçiörengücü, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
11.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:34
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Keçiörengücü, Pazar günü evinde ağırlayacağı Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Aktepe Stadı'da Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda çabuk kuvvetle devamlılık ve dar alan oyunu oynandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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