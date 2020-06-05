HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Keçiörengücü George Floyd'u andı

ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü futbolcuları da sessiz kalmadı.

Keçiörengücü George Floyd'u andı
05.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:54

ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü futbolcuları da sessiz kalmadı.

Mor Menekşeler, bugün Ankara Aktepe Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, diz çökerek ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd'u andı.

Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü antrenmana 5'e 2 pas çalışması ile başladı, mor-beyazlılar aerobik parkur ve aerobik oyun ile günü noktaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Spor
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Spor
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış Spor
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı Spor
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi Spor
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Spor
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Engin Altay Murat Kurum Berat Albayrak
Magazin Hadise Ebru Şallı Haldun Dormen Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun İlhan Cavcav Lionel Messi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Keçiörengücü George Floyd'u andı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 20:55:37. #1.15#
title