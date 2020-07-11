Keçiörengücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 33. haftada sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
11.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 33. haftada sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma koşusuyla başladı.
Top kapma oyunuyla devam idman, şut çalışması ve yapılan açma-germe egzersizleriyle sona erdi.
Kaynak: AA