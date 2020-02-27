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Keçiörengücü deplasmanında İstanbulspor'a tek kişilik destek

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü-İstanbulspor mücadelesinde sarı-siyahlı bir taraftar takımını tribünde tek başına destekledi.

27.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:05
Keçiörengücü deplasmanında İstanbulspor'a tek kişilik destek

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü-İstanbulspor mücadelesinde sarı-siyahlı bir taraftar takımını tribünde tek başına destekledi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü ile İstanbulspor Aktepe Stadı'nda karşı karşıya getiren zorlu mücadelede 1 taraftar sarı-siyahlı ekibi tribünde tek başına destekledi. İstanbul'dan gelen ve isminin Yaşar Kartaş olduğu öğrenilen İstanbulspor taraftarı, takımını 90 dakika boyunca tek başına destekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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