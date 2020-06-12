Keçiörengücü, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 80 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Takım arkadaşları, antrenman sonrasında 28. yaşına giren Levy Madinda ile 23. yaşına giren Soner Gönül'e sürpriz doğum günü organize etti.

Arkadaşlarının yumurtalı saldırısından kurtulmak isteyen Madinda ve Soner'in çabası, eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: AA