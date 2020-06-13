Keçiörengücü, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
13.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:14
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma koşusuyla başladı.
Takımdan oluşturulan iki ekibin tam sahada 35 dakikalık iki devre halinde oynadığı maçla antrenman sona erdi.
Kaynak: AA