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Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
17.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:20

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma koşusuyla başladı.

1 saat 30 dakika süren idmanda futbolcuların, koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Kaynak: AA

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