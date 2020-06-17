Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
17.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:20
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 29. haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma koşusuyla başladı.
1 saat 30 dakika süren idmanda futbolcuların, koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdikleri aktarıldı.
Kaynak: AA