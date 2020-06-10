Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada Bursaspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarına devam etti.
10.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:15
TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada Bursaspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana futbolcular, yenileme koşusuyla başladı.
1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcuların koordinasyon ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdikleri aktarıldı.
Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı açma-germe egzersizleriyle tamamladı.
Kaynak: AA