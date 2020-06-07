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Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada Bursaspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
07.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:14

TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada Bursaspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcuların kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Kaynak: AA

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