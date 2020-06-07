Keçiörengücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada Bursaspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
07.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:14
TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü, 29. haftada Bursaspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda futbolcuların kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdikleri aktarıldı.
Kaynak: AA