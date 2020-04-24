Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan ramazan mesajı TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Tahiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayına buruk bir mutlulukla gireceklerini belirterek, "Bu dönemde, yapılan dua, ibadet ve iyilikler Allah katında inşallah makbul olacaktır. Salgın nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Devletimizin salgın tedbirleri çerçevesinde koyduğu kurallara uymaya özen gösterip, eski güzel günlere yeniden kavuşalım." ifadelerini kullandı.

Başkan Tahiroğlu, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Allah'a ne kadar şükür etsek azdır, recep ve şaban ayları derken bizi yeniden Ramazan ayının manevi iklimine kavuşturdu. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu mübarek ayın hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Mevla'dan diliyorum."

Kaynak: AA