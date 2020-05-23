Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan bayram mesajı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Ramazan Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda, "Ailemizden, yakınlarımızdan uzakta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın bizlere sağlıklı ve güzel günler getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Ramazan Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda, "Ailemizden, yakınlarımızdan uzakta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın bizlere sağlıklı ve güzel günler getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl bayramın evlerde geçeceğini hatırlatan Başkan Tahiroğlu'nun Ramazan Bayramı mesajı şu şekilde:

"Birlik ve beraberliği, sevgiyi, hoşgörüyü ve barış gibi pek çok güzelliği bizlere yaşatan mübarek Ramazan Ayı'nı uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınından dolayı bu yıl bayramı evlerimizde geçireceğiz. Ailemizden, yakınlarımızdan uzakta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın bizlere sağlıklı ve güzel günler getirmesini temenni ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle; sevginin, saygının, ve kardeşliğin arttığı bu mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini ve bizleri daha nice Ramazanlara kavuşturmasını Rabbimizden dilerim." - ANKARA

Kaynak: İHA