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Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu: "Tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, maçların yarından itibaren tekrar oynanmaya başlanacak olmasıyla ilgili, "Süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu:
18.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, maçların yarından itibaren tekrar oynanmaya başlanacak olmasıyla ilgili, "Süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sedat Tahiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Tahiroğlu, futbolu yeni kuralına göre oynayacaklarına dikkati çekerek, "Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig müsabakaları, yarın başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında kalan maçlarımızı yoğun önlemler altında yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Tahiroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. TFF, Sağlık Bakanlığı ve devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alıp, ona göre hareket edeceğiz. Keçiörengücü Kulübü olarak aynı hassasiyeti misafir takım için de göstereceğiz. Bu anlamda tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz. Maçlarda görev alacak olan kişiler salgından etkilenmeden, tüm liglerin tamamlanmasını Yüce Allah'tan dilerim."

Kaynak: AA

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