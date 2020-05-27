Keçiörengücü antrenmanlarını bayramda da sürdürdü TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlatılacak olması dolayısıyla çalışmalarına bayramda da devam etti.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlatılacak olması dolayısıyla çalışmalarına bayramda da devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Yağmur altında 1 saat 15 dakika süren idman bölgesel çalışmalarla sona erdi. Kaynak: AA