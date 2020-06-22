Keçiörengücü, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.
22.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:46
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.
Hafta sonu alınan Bursaspor galibiyeti ile moral bulan Keçiörengücü, Altınordu maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yenileme çalışması yapan eflatun-beyazlılar antrenmanı noktaladı. - ANKARA
Kaynak: İHA