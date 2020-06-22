Keçiörengücü, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Hafta sonu alınan Bursaspor galibiyeti ile moral bulan Keçiörengücü, Altınordu maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yenileme çalışması yapan eflatun-beyazlılar antrenmanı noktaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA