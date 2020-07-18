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Keçiörengücü: 3-4

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Gökmen Blatacı (xx), Emrah Ünal (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Vrsajevic (xxx), Cocalic (x) (Dk. 46 Bertuğ xxx), Uğur Arslan (x), Kadir (x), Burhan (x), Rotman (x) (Dk. 64 Muhammet Reis xx), Ali Kaan (xx), Erhan (x) (Dk.

Keçiörengücü: 3-4
18.07.2020 19:44 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:49

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Gökmen Blatacı (xx), Emrah Ünal (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Vrsajevic (xxx), Cocalic (x) (Dk. 46 Bertuğ xxx), Uğur Arslan (x), Kadir (x), Burhan (x), Rotman (x) (Dk. 64 Muhammet Reis xx), Ali Kaan (xx), Erhan (x) (Dk. 46 Hadzic xxx), Ergin (x) (Dk. 46 Musa Nizam xx), Cikalleshi (x) (Dk. 46 Eray xx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed Birkan (xx) - Abdulkadir Korkut (xxx) (Dk. 78 Mendy xx), Samet (x), Erdi (x), Soner (xxx), Süleyman (xx), Cem (xxxx) (Dk. 89 Devrim), Uğur (xxx), Burak (xx) (Dk. 67 Madinda xx), Dialiba (xxx), Kone (xxx) (Dk. 88 Abdulkadir Kuzey)GOLLER: Dk. 16 ve 32 Cem, Dk. 39 Abdulkadir Korkut, Dk. 53 Soner (Keçiörengücü) - Dk. 46 Vrsajevic, Dk. 62 Hadzic, Dk. 83 Bertuğ (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Kadir, Rotman, Eray (Akhisarspor) - Abdulkadir (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, direkt Süper Lig umuduyla çıktığı normal sezonun son maçında evinde Keçiörengücü'ne mağlup olarak hayallerini Play-Off'a bıraktı: 3-4. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 34'üncü hafta mücadelesinde konuk ekibin gollerini 16 ve 32'nci dakikalarda Cem, 39'uncu dakikada Abdulkadir ve 53'üncü dakikada Soner attı. 3-0 geride kapattığı ilk yarıda 43'üncü dakikada Ergin'in ayağından bir de penaltı kaçıran Akhisar'a ikinci yarıda 46'ncı dakikada Vrsajevic, 62'nci dakikada Hadzic ve 83'üncü dakikada Bertuğ'un golleri yetmedi. Bu skorla Akhisar, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un direkt Süper Lig'e çıktığı ligi 57 puanla dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta son hafta Adanaspor'u yenip 56 puanla beşinci sırayı elde eden Fatih Karagümrük'le eşleşti. Play-Off'ta saha avantajını elinde bulunduracak Akhisarspor, rakibiyle ilk maçı deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak. Finale çıkan taraf Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle Süper Lig için tarafsız sahada rakip olacak. 

10'uncu dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan sıfıra inen Kadir'in ortasında Cikalleshi topun üzerinden atladı, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Ergin'in şutu yan direkten döndü, Ergin'in tekrar önünde bulup tamamlamak istediği meşin yuvarlak üstten auta çıktı.13'üncü dakikada Keçiörengücü tehlikeli geldi. Kone'nin sert şutunda Lukac gole izin vermedi.15'inci dakikada konuk ekipten Abdulkadir Korkut sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Lukac topu kornere çeldi.16'ncı dakikada Keçiörengücü öne geçti. Ceza alanı içi sağ çaprazından Cem'in şutu Lukac'a rağmen ağlarla buluştu: 0-1.32'nci dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Akhisarspor'da Kadir'in büyük hatasında sağ kanatta topu kapan Dialiba, kalesinden çıkan Lukac'tan da sıyrılıp ceza sahasında boş pozisyondaki Cem'i gördü, Cem'e gelişine boş ağları havalandırmak kaldı: 0-2.39'uncu dakikada fark 3'e çıktı. Uğur'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Abdulkadir Korkut karşı karşıya pozisyonda affetmedi: 0-3.42'nci dakikada Akhisarspor penaltı kazandı. Keçiören ceza sahasında Kadir'in çevirmeye çalıştığı topa Erdi eliyle müdahale edince Hakem Hakan Ceylan penaltı noktasına gösterdi. Ergin'in 43'üncü dakikada kullandığı penaltıda kaleci Muhammet Birkan gole izin vermedi.İlk yarı bu skorla bitti.46'ncı dakikada Akhisar golü buldu. Bertuğ kaptığı topla sol kanattan hareketlenip Vrsajevic'i gördü, Vrsajevic gelişine şık bir şutla kaleciyi avladı: 1-3.53'üncü dakikada Keçiröngücü gollerini sürdürdü. Dialiba'nın pasıyla topla buluşan Soner'in şutu ağlarla buluştu: 1-4.62'nci dakikada sol çaprazdan Vrsajevic'in şutu kaleci Muhammed Birkan'dan döndü, kale önünde Hadzic topu tamamladı: 2-4.83'üncü dakikada fark 1'e indi. Hadzic'in sağdan arka direğe ortasına Bertuğ dokundu: 3-4.

Maç 4-3 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.


- Akhisar

Kaynak: DHA

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