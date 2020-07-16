Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıttı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşlara lokma dağıttı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşlara lokma dağıttı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da Keçiörengücü Kulübü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde darbe girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için lokma dağıttı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA