SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Keçiörengücü: 1-1 - Spor
Adanaspor, İrfan Can, Evren, Spor

Keçiörengücü: 1-1

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk.

15.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:36
Keçiörengücü: 1-1

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk. 87 Utku ?), Ahmet (xx), Eren (xx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Erdi (xx), Abdulkadir (xx), Samet (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xx), Madinda (x) (Dk. 76 Burak ?), İshak (xx), Dialiba (x) (Dk. 88 Devrim ?), Bokila (x)(Dk. 70 Cem x), Mendy (xxx)GOLLER: Dk. 44 Evren (Adanaspor), Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Adanaspor, sahasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.3'üncü dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.30'uncu dakikada Keçiörengücü sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.44'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.73'üncü dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Spor
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüsle mücadelede sevindiren gelişme: 15 dakikada tespit ediyor Spor
Koronavirüsle mücadelede sevindiren gelişme: 15 dakikada tespit ediyor
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın Spor
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Sinan Akçıl Şeyma Subaşı Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla İran Ankara Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Keçiörengücü: 1-1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 19:49:23. #1.15#