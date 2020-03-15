Keçiörengücü: 1-1
STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk.
15.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:36
STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk. 87 Utku ?), Ahmet (xx), Eren (xx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Erdi (xx), Abdulkadir (xx), Samet (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xx), Madinda (x) (Dk. 76 Burak ?), İshak (xx), Dialiba (x) (Dk. 88 Devrim ?), Bokila (x)(Dk. 70 Cem x), Mendy (xxx)GOLLER: Dk. 44 Evren (Adanaspor), Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Adanaspor, sahasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.3'üncü dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.30'uncu dakikada Keçiörengücü sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.44'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.73'üncü dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Kaynak: DHA