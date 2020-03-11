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Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet İlhan, Giresunspor, Spor

Keçiörengücü: 1-0

STAT: AtatürkHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Oğuz Terzi (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)GİRESUNSPOR: Metin Erol (xxx), Uğur (xx), Murat (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xxx), Mehmet Güven (xxx), Bekir (xx), Michael Landel (xxx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 90+2 Tanase), Del Valle (xx) (Dk.

11.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:41
Keçiörengücü: 1-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Oğuz Terzi (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)

GİRESUNSPOR: Metin Erol (xxx), Uğur (xx), Murat (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xxx), Mehmet Güven (xxx), Bekir (xx), Michael Landel (xxx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 90+2 Tanase), Del Valle (xx) (Dk. 83 Mehmet Taş), Özgür Can (xxx) (Dk. 80 Alpay)KEÇİÖRENGÜCÜ:   Metin Uçar (xx) - Abdulkadir (xx), Samet (xx), Erdi (xx), Hüsamettin (xx), Bokila (xx), İshak (xx), Burak (xx) (Dk. 71 Kone) (Dk. 89 Diarra),  Dialiba Diabang (xx), Süleyman (xx), Bernard Mendy (x) (Dk. 63 Devrim)SARI KARTLAR: Muhammed, Mehmet Taş, Bekir (Giresunspor), Hüsamettin, Bokila (Keçiörengücü)GOL: Dk. 26 Özgür Can (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında oynanan maçta Giresunspor, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

23'üncü dakikada Landel'in savunma arkasına gönderdiği pasla toplu buluşan Ahmet İlhan'ın aşırtma vuruşu az farkla yandan auta gitti.26'ncı dakikada Giresunspor ani atağında Özgür Can ceza yayı üzerinde kaleci Metin'i geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.33'üncü dakikada ceza yayı üzerinde top Murat'ın eline çarptı. İshak'ın doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.55'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Özgür Can'ın şutu auta gitti.58'inci dakikada Ahmet İlhan'ın uzaktan şut denemesinde top yandan auta çıktı.90+1'inci dakikada Samet Akaydın'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruştu top üst direkten auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca Giresunspor, Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.


Kaynak: DHA

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