Keçiören zabıtasından Ramazan denetimi
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Keçiören zabıtasından Ramazan denetimi

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Keçiören zabıtasından Ramazan denetimi

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayından önce ilçedeki marketlerde fiyat ve kalite denetimlerinde bulundu.

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Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayından önce ilçedeki marketlerde fiyat ve kalite denetimlerinde bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesinden dolayı fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek için ilçe genelinde denetimlere başladı. Fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek için denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu denetimlerimiz Ramazan boyunca da aralıksız devam edecek. İlçemizde şu ana kadar herhangi bir usulsüz ticaretle karşılaşmadık. Ancak fırsatçılık yapan olursa gereken cezai işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan boyunca denetim

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde market ve unlu mamul satışı yapan ticarethanelerde fiyat, kalite ve hijyen denetimlerinde bulundu. Fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için ilçe genelinde sürdürülen eş zamanlı denetimler sırasında ticarethanelerde herhangi bir art niyetli faaliyete rastlanmadı. Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek.

"Haksız kazancın karşısındayız"

Haksız kazancın karşısında olduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Semt pazarları, alışveriş merkezleri ve marketlerimizi bir yandan zabıta ekiplerimiz denetliyor bir yandan da bizzat ben denetliyorum. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli olan cezai işlemleri uyguluyoruz. Ramazanda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler" ifadelerini yer verdi. - ANKARA

Keçiören zabıtasından Ramazan denetimi
Keçiören zabıtasından Ramazan denetimi
Keçiören zabıtasından Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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