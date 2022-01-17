Keçiören zabıtasından örnek davranış

Ankara Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki Yakacık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında içinde 600 dolar olan cüzdanı bularak sahibine teslim etti.

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki Yakacık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında içinde 600 dolar olan cüzdanı bularak sahibine teslim etti.

Keçiören Yakacık Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim yapan Zabıta Komiseri Çetin Halıcı ve zabıta memuru Sadrettin Öztürk tarafından bulunan cüzdanda 600 dolar olduğu tespit edildi. Cüzdanı inceleyen ve cüzdandaki kimlik ve kargo evrakından cüzdanın sahibinin Türkmenistanlı Dünyagozel Gajanova olduğunu belirleyen ekipler cüzdanı kadının adresini bularak teslim ettiler. Zabıta ekipleri, cüzdanında yüklü miktarda para bulundurmaması konusunda kadını uyarırken, Gajanova da zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Gajanova'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, zabıta ekiplerini de tebrik etti. - ANKARA

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