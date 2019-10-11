11.10.2019 19:43

Keçiören, vatan için tek yürek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:

"Türkiye'nin güvenliği ve üniter yapımız için Barış Pınarı Harekatı elzemdir"

"Keçiören'i bayraklarla donatalım"

ANKARA - Türkiye'nin tek yürek olduğu Barış Pınarı Harekatı için herkesi ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "942 bin Keçiörenli sefer görev emrine hazır, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ilelebet payidar olsun" dedi.

Keçiören Belediyesi, Başkan Altınok'un talimatıyla "Dualarımızla, Bayraklarımızla Mehmetçiğimizin Yanındayız! İş yerinize ve Evinize Şanlı Bayrağımızı Asın" adıyla bir kampanya başlattı. Belediye binası önünde düzenlenen basın açıklamasında Türk bayraklarını sallayarak milli duyarlılık oluşturan Şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar kampanyaya destek oldular ve "Türk milleti ordusunun yanında" mesajı verdiler.

Hizmet binasını ve belediyeye bağlı tesisleri de ay yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatan Keçiören Belediyesi, Mehmetçiğe moral vermek için tüm Keçiören'i Türk bayrağı ile donatmayı hedefliyor.

"Türkiye'nin güvenliği ve üniter yapımız için Barış Pınarı Harekatı elzemdir"

Keçiören Belediye Meclisinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili tüm meclis üyelerinin oy birliği ile tutanaklara geçen Barış Pınarı Harekatına destek açıklamasına yönelik Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

"Milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırarak, küllerinden doğan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Yokluk ve sıkıntılara rağmen sayıca ve teknoloji bakımından üstün işgal kuvvetlerini irfanı, yiğitliği ve imanı ile yenmiştir, ülkemizin her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terör koridorunu yok ederek bölgeye barış ve huzur getirmek, sınırlarımızdaki Türkmen kardeşlerimizi PKK, YPG, PYD, DAİŞ gibi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak ve Suriyeli kardeşlerimizin terörden arındırılan bölgelere güvenli bir şekilde yerleştirilmeleri amacıyla başlattığımız Barış Pınarı Harekatını milletçe ve Keçiören olarak var gücümüzle destekliyor; 'Keçiören vatan için tek yürek' diyoruz. Türkiye'nin güvenliği ve üniter yapımız için Barış Pınarı Harekatı elzemdir, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde sınıra yakın yerde yaşayan Kürt kardeşlerimize havan topları ile saldırılıyor. Biz hem sınırlarımızda hem sınırlarımız ötesindeki Kürt kardeşlerimizin güvenliği için de bu operasyonu yapıyoruz."

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır"

Atatürk'ün "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözünü hatırlatarak, Keçiören'deki tüm partilerin ortak kararıyla Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini vurgulayan Başkan Altınok, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek manda ve himayeyi kabul etmiyor, bizler de bu ülkenin sonsuza kadar var olması için devletimizin, ordumuzun sonuna kadar yanındayız, bu vatan hepimizin, ayrım yapan kalleştir. 942 bin Keçiörenli sefer görev emrine hazır, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ilelebet payidar olsun" diye konuştu.

"Şehitlerimize rahmet diliyoruz"

Altınok, "Başta Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum" dedikten sonra programa katılan Gazilere "Sefer görev emrine yine hazır mısınız" diye sordu. Gaziler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Yine gideriz" şeklinde cevap vermesi ise alanda coşkuyla alkışlandı.

"Keçiören'i bayraklarla donatalım"

Bayrağın milli birliğin, beraberliğin sembolü olduğuna da dikkat çeken Altınok, herkesi 'Dualarımızla, Bayraklarımızla Mehmetçiğimizin Yanındayız! İş yerinize ve Evinize Şanlı Bayrağımızı Asın' kampanyasına da destek olmaya çağırdı.

"Ne Mutlu Türküm Diyene"

Altınok basın açıklamasını "Milli birlik ve beraberliğimizle tüm tehditlerin üstesinden geliriz. Bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez, ne mutlu Türküm diyene!" sözleriyle noktaladı.

Düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP İlçe Başkanı Alpaslan Doğan, CHP İlçe Başkanı Kubilay Özkay, İYİ Parti İlçe Başkanı Adnan Kahraman, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları katılarak birlik ve beraberlik içerisinde Türk ordusunun yanında olduklarını gösterdi.

Kaynak: İHA