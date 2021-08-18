Keçiören Sinop için gönlünü açtı
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Keçiören Sinop için gönlünü açtı

Keçiören Sinop için gönlünü açtı
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için hazırlanan, içinde muhtelif gıda ürünü ve içme suyunun bulunduğu bir tır dolusu malzemenin yola çıktığını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için hazırlanan, içinde muhtelif gıda ürünü ve içme suyunun bulunduğu bir tır dolusu malzemenin yola çıktığını söyledi. Altınok, "Yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. " dedi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından tek yürek olan Keçiören afet bölgelerine yönelik gıda ve içme suyu desteklerini sürdürüyor. Son olarak Sinop'a gönderilmek üzere hazırlanan yardım tırını yola çıkaran Keçiören Belediyesi ekipleri mağdur vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması için sel bölgelerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, Kastamonu Bozkurt'a da 7 iş makinası ve bir tır dolusu içme suyunu göndererek hizmet vermişti. Ekipler Bozkurt'taki hummalı çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da sel bölgelerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin afet bölgelerine gönderilmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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