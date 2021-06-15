Keçiören Ovacık Yeni Yollarla Örülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören Ovacık Yeni Yollarla Örülüyor

Keçiören Ovacık Yeni Yollarla Örülüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in ve Ankara'nın yeni gelişim aksı olan Ovacık'ı yeni yollarla ördüklerini ve önümüzdeki yıllarda Başkent'in cazibe merkezi haline gelecek olan bu bölgeye yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in ve Ankara'nın yeni gelişim aksı olan Ovacık'ı yeni yollarla ördüklerini ve önümüzdeki yıllarda Başkent'in cazibe merkezi haline gelecek olan bu bölgeye yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti. Altınok, "Yeni gelişim aksımız Bağlum ve Ovacık olacak demiştik ve bu noktada önemli çalışmalar yapıyoruz. Ovacık bölgesine yatırımcıları teşvik edecek altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. " dedi.

Son yıllarda yapılaşma yönelik büyük atılım gösteren ve yatırımcıların odak noktası haline gelen Keçiören Ovacık bölgesi, Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve peyzaj çalışmalarıyla modern bir siluete kavuşturuluyor. Yatırımcılar nezdinde Başkent'in yeni gelişim aksı olarak görülen bölgeye geleceğe dönük modern sokak ve geniş yollar inşa ediliyor.

"METROPOL BİR KENT GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURDUK"

Gecekondu şehri olan Keçiören'in metropol bir kent görünümüne kavuşması için 1994 yılından itibaren büyük yatırımlara imza attıklarının altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Eğer Keçiören'e ait olursanız; kalbinizde, beyninizde ve yüreğinizde bu şehir olursa, hizmetkar olursunuz. Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, altyapı ve üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Ortaya koyduğumuz eserlerle de Keçiören'i modern kent haline getirdik. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Funda Eryiğit Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören Ovacık Yeni Yollarla Örülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:46:09. #1.15#

title