Keçiören "O İş Bende!" projesiyle ödül aldı
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Keçiören "O İş Bende!" projesiyle ödül aldı

Keçiören 'O İş Bende!' projesiyle ödül aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılım sağlayan Keçiören Belediyesi gençlere eğitim ve istihdam temalı "O İş Bende!" projesiyle ödül aldı.

"5 TEMEL MESLEKİ ATÖLYE AÇACAĞIZ"

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "O İş Bende! Projemizle gençlerimize yönelik inovatif çalışmalara ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için farklı branşlarda atölye çalışmaları yapacağız. Gençlerin ve dezavantajlı gençlerin yetenekleri, eğitimleri veya hedefleri doğrultusunda atölyelere katılarak girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi, sosyal ve mesleki donanımlarının artırılarak ekonomik hayata katılımlarını teşvik edeceğiz. Bu kapsamda belediyemiz tarafından kurulacak olan proje merkezimizde gençlerimize yönelik metin yazarlığı atölyesi, dijital fotoğrafçılık atölyesi, sosyal medya atölyesi, temel tarım faaliyetleri ve girişimcilik inovasyon atölyesi olmak üzere 5 temel mesleki atölye açacağız." dedi.

Açılış konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ödüle layık görülen 22 belediye başkanının kurdele kesim töreniyle başlayan Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne Türkiye'nin birçok noktasından belediyeler, teknoloji ve bilişim firmaları, spor federasyonları, spor kulüpleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar katıldı.

22 BELEDİYE ÖDÜL ALDI

Ödül alan belediyeler ve geliştirdikleri projeler ise şöyle:

Sarıoğlan Belediyesi "Bağımsız Gençler", Akyurt Belediyesi "Alfa Genç Kart ve Mobil Uygulama Projesi", Mezitli Belediyesi "Mezitli Gençlik İnovasyon Merkezi", Seyhan Belediyesi "Uluslararası Gençlik Merkezi - Seyhan Teknogenç", Toroslar Belediyesi "Teknotoroslar", Başakşehir Belediyesi "Happiest" Gençlik Kulübü, Mamak Belediyesi "Potansiyelini Fark Et ve Hayata Taşı" Sosyal Uyum Projesi, Sancaktepe Belediyesi "Stüdyo-Z", Amasya Belediyesi "Sosyal Gençlik Hareketi", Kastamonu Belediyesi "Gençlik ve Kültür Merkezi", Keçiören Belediyesi "O İş Bende!", Esenler Belediyesi "Genç Yetenek", Denizli Büyükşehir Belediyesi "Denizli Genç 2023",Trabzon Büyükşehir Belediyesi "Trabzon Bb Kuluçka Merkezi", Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi", Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Geleceğin Mucitleri", Konya Büyükşehir Belediyesi "Kapsül Teknoloji Platformu", Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "Sosyal Girişimcilik ve Gençlik Merkezi", Bursa Büyükşehir Belediyesi "Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil Uygulaması", Manisa Büyükşehir Belediyesi "Genç Bakış", Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi "Genç Start-Up Diyarbakır", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yazılım Köyü".?

Kaynak: Bültenler

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