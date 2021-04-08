Keçiören minikler için eğitim ve eğlence bir arada

Keçiören Belediyesi tarafından Kuşcağız Mahallesi'ne inşa edilen Güldeste Oyun Merkezi minik çocukların eğlence merkezi oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Güldeste Oyun Merkezi, melek ve çiçeklerimiz olan yavrularımız için Kuşcağız Mahallemize kazandırdığımız güzel bir eserdir. Şehrimizde kreş ve kütüphanelerimizin de sayısını artırıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

RANDEVU ALINIYOR

Keçiören Belediyesi tarafından Kuşcağız Mahallesi'ne inşa edilen Güldeste Oyun Merkezi o bölgede yaşayan çocukların hem eğitim hem de eğlence merkezi oldu. Buradan faydalanmak isteyen aileler randevu alarak çocuklarını gönül rahatlığıyla oyun merkezine götürebiliyorlar.

4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR GİDİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise oyun merkezinden faydalanmak isteyen aileleri bilgilendirmek için şu detayları paylaştı:

"Kurumsal web sayfamızda bulunan Güldeste Oyun Merkezi linkindeki formu dolduran ailelerimiz rahatlıkla randevu alabilirler. Her bir çocuğumuzun bu merkezden adil bir şekilde faydalanması için ise bir çocuğumuza haftada iki kez ve yarım gün olacak şekilde burada bulunabilme şartı getirdik. 4-6 yaş (48-72 aylık) grubu çocuklarımız için hizmet veren oyun merkezimizde uzman öğretmenlerimiz de görev yapıyor. Güldeste Oyun Merkezi, çocuklarımızın iyi vakit geçireceği aynı zamanda onlara düş katacak ve gönüllerinde iz bırakacak olan bir eserdir."

Kaynak: Bültenler