KEÇİÖREN METROSU'NDA DA SON SÜRÜM SİNYALİZASYON SİSTEMİ DEVREDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KEÇİÖREN METROSU'NDA DA SON SÜRÜM SİNYALİZASYON SİSTEMİ DEVREDE

KEÇİÖREN METROSU'NDA DA SON SÜRÜM SİNYALİZASYON SİSTEMİ DEVREDE
Habermetre - Haberler | Toplum

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi Başkent'te daha güvenli, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı.

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi Başkent'te daha güvenli, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı. Son olarak Keçiören Metrosu'nda da devreye sokulan güncelleme ile birlikte "M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro ve M4-Keçiören" hattında sürüş hızı; 70 kilometreden 80 kilometreye yükseltildi.

Başkent'te toplu ulaşımda can güvenliğini önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda Ankara Metrosu'nda sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı.

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi, ulaşımda daha güvenli, konforlu ve hızlı bir seyahat hizmeti verebilmek amacıyla sinyalizasyon sistemini son sürüm yazılımla güncelledi.

KEÇİÖREN METROSU'NDA DA YENİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ UYGULANIYOR

Geçtiğimiz aylarda "M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro" hattında, V4 yazılım sisteminden V6 yazılım sistemine geçen EGO Genel Müdürlüğü, son olarak "M4-Keçiören" hattında da test sürüşleri yaparak yeni sinyalizasyon sistemini uygulamaya başladı.

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu İşletme Müdürü Yurtalp Erdoğdu, yeni yazılım ile metro hızının daha da arttığını ve ulaşımın kalitesinin ise yükseldiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"İnsan odaklı çalışmalarımızın gereği olarak, mevcut metro sistemini daha konforlu, hızlı ve güvenli bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 Şubat 2021 tarihinde OSB-Törekent Metro hattımızın sinyalizasyon sistemi güncellenerek V6 seviyesine yükseltilmişti. Şimdi de Keçiören Metro hattımızda yapılan çalışmalar tamamlanarak, sinyalizasyon sistemi V6 seviyesine yükseltilmiştir. Şu an itibariyle tüm metro sistemimizde sinyalizasyon sistemi seviye atlayarak, yolcularımıza daha hız ve güvenli bir ulaşım sağlamaktayız. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Hande Erçel Deniz Akkaya Davut Güloğlu
Spor Muslera Fatih Terim Lionel Messi Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KEÇİÖREN METROSU'NDA DA SON SÜRÜM SİNYALİZASYON SİSTEMİ DEVREDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.08.2021 20:46:31. #1.13#

title