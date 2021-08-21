KEÇİÖREN METROSU'NDA DA SON SÜRÜM SİNYALİZASYON SİSTEMİ DEVREDE

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi Başkent'te daha güvenli, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı.

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi Başkent'te daha güvenli, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı. Son olarak Keçiören Metrosu'nda da devreye sokulan güncelleme ile birlikte "M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro ve M4-Keçiören" hattında sürüş hızı; 70 kilometreden 80 kilometreye yükseltildi.

Başkent'te toplu ulaşımda can güvenliğini önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda Ankara Metrosu'nda sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı.

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi, ulaşımda daha güvenli, konforlu ve hızlı bir seyahat hizmeti verebilmek amacıyla sinyalizasyon sistemini son sürüm yazılımla güncelledi.

KEÇİÖREN METROSU'NDA DA YENİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ UYGULANIYOR

Geçtiğimiz aylarda "M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro" hattında, V4 yazılım sisteminden V6 yazılım sistemine geçen EGO Genel Müdürlüğü, son olarak "M4-Keçiören" hattında da test sürüşleri yaparak yeni sinyalizasyon sistemini uygulamaya başladı.

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu İşletme Müdürü Yurtalp Erdoğdu, yeni yazılım ile metro hızının daha da arttığını ve ulaşımın kalitesinin ise yükseldiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"İnsan odaklı çalışmalarımızın gereği olarak, mevcut metro sistemini daha konforlu, hızlı ve güvenli bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 Şubat 2021 tarihinde OSB-Törekent Metro hattımızın sinyalizasyon sistemi güncellenerek V6 seviyesine yükseltilmişti. Şimdi de Keçiören Metro hattımızda yapılan çalışmalar tamamlanarak, sinyalizasyon sistemi V6 seviyesine yükseltilmiştir. Şu an itibariyle tüm metro sistemimizde sinyalizasyon sistemi seviye atlayarak, yolcularımıza daha hız ve güvenli bir ulaşım sağlamaktayız. "

Kaynak: Habermetre